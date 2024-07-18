Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
София Ротару переехала в Италию и приобрела виллу на Сардинии
Запахи этих растений дарят кошкам уверенность и умиротворение
Косметолог Ленина: компоненты косметики, которых стоит избегать при жирной коже
Махачев может подраться с Царукяном до конца этого года
Опытные повара рассказали, как сделать плов рассыпчатым
Отмена The Sims 5: что происходит с будущим популярной игры?
Что стоит за умением кошек всегда приземляться на четыре лапы?
Советы, как сделать макароны низкокалорийными
Онихолизис: причины, симптомы и методы лечения для здоровых ногтей
Напоминания на смартфоне — скрытая угроза для образования вашего ребенка

Напоминания на смартфоне могут негативно влиять на время обучения

3:10
Наука

Побуждают ли напоминания на смартфоне учеников регулярно заниматься учебным материалом? Исследователи из Лейбниц Института исследований и информации в образовании (DIPF) изучили этот вопрос и обнаружили, что простые напоминания, такие как push-уведомления, в целом негативно влияют на время обучения.

Напоминания на смартфоне могут негативно влиять на время обучения
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Хотя ученики учатся чаще в те дни, когда получают напоминания, чем в дни без них, контрольная группа, которой напоминания не отправлялись вообще, училась больше дней в целом. Эти результаты были опубликованы в журнале npj Science of Learning.

"Напоминания на смартфоне очень удобны — они помогают нам пить больше воды, помнить о днях рождения и не пропускать встречи", — объясняет Леа Ноббе, первый автор статьи.

Однако для учебы они оказываются двойственным инструментом: "Положительный эффект напоминаний кратковременен. В долгосрочной перспективе ученики могут передать ответственность за свое обучение смартфону, рискуя полагаться исключительно на него".

В исследовании участвовали 85 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Их разделили на две группы и отслеживали их учебное поведение в течение 36 дней с помощью данных использования приложения для изучения лексики.

Группе с напоминаниями отправляли до 16 напоминаний с нерегулярными интервалами, в то время как контрольная группа не получала таких напоминаний. Затем исследователи оценили вероятность учебы в дни с напоминаниями и без них.

Результаты показали, что группа без напоминаний изучала словарь в среднем 26 дней из 36. В то время как группа с напоминаниями использовала приложение только 22 дня.

В дни с напоминаниями вероятность учебы составляла в среднем 69%, а в дни без них — 60%. Однако, к концу наблюдения, студенты из группы с напоминаниями часто занимались только в дни получения напоминаний.

В контрольной группе учебное поведение также уменьшилось со временем, но не так значительно, как в группе с напоминаниями. При этом, результаты тестов на словарный запас у обеих групп оказались практически одинаковыми.

Эти выводы дополняют результаты предыдущего исследования той же рабочей группы. Специальные приложения для планирования учебы могут помочь организовать повседневную жизнь и обучение. По словам Ноббе, важно, будет ли это простое напоминание, или студенты разрабатывают индивидуальные планы и личные обязательства в соответствующих приложениях и подкрепляют их напоминаниями.

"Обучение должно стать привычкой, а не зависеть от напоминаний", — говорит психолог. "Цель — чтобы ученики развивали способность находить и применять эффективные стратегии обучения. Напоминания могут помочь, но со временем должны стать излишними, поскольку учебный процесс начинает жить собственной жизнью".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Последние материалы
Косметолог Ленина: компоненты косметики, которых стоит избегать при жирной коже
Махачев может подраться с Царукяном до конца этого года
Опытные повара рассказали, как сделать плов рассыпчатым
Отмена The Sims 5: что происходит с будущим популярной игры?
Напоминания на смартфоне могут негативно влиять на время обучения
Что стоит за умением кошек всегда приземляться на четыре лапы?
Советы, как сделать макароны низкокалорийными
Онихолизис: причины, симптомы и методы лечения для здоровых ногтей
Любовь Успенскую обвиняют в незаконном исполнении песни на "Славянском базаре"
Особняк рэпера Дрейка в Торонто затопило
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников