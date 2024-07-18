Напоминания на смартфоне — скрытая угроза для образования вашего ребенка

Напоминания на смартфоне могут негативно влиять на время обучения

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Побуждают ли напоминания на смартфоне учеников регулярно заниматься учебным материалом? Исследователи из Лейбниц Института исследований и информации в образовании (DIPF) изучили этот вопрос и обнаружили, что простые напоминания, такие как push-уведомления, в целом негативно влияют на время обучения.

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Хотя ученики учатся чаще в те дни, когда получают напоминания, чем в дни без них, контрольная группа, которой напоминания не отправлялись вообще, училась больше дней в целом. Эти результаты были опубликованы в журнале npj Science of Learning.

"Напоминания на смартфоне очень удобны — они помогают нам пить больше воды, помнить о днях рождения и не пропускать встречи", — объясняет Леа Ноббе, первый автор статьи.

Однако для учебы они оказываются двойственным инструментом: "Положительный эффект напоминаний кратковременен. В долгосрочной перспективе ученики могут передать ответственность за свое обучение смартфону, рискуя полагаться исключительно на него".

В исследовании участвовали 85 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Их разделили на две группы и отслеживали их учебное поведение в течение 36 дней с помощью данных использования приложения для изучения лексики.

Группе с напоминаниями отправляли до 16 напоминаний с нерегулярными интервалами, в то время как контрольная группа не получала таких напоминаний. Затем исследователи оценили вероятность учебы в дни с напоминаниями и без них.

Результаты показали, что группа без напоминаний изучала словарь в среднем 26 дней из 36. В то время как группа с напоминаниями использовала приложение только 22 дня.

В дни с напоминаниями вероятность учебы составляла в среднем 69%, а в дни без них — 60%. Однако, к концу наблюдения, студенты из группы с напоминаниями часто занимались только в дни получения напоминаний.

В контрольной группе учебное поведение также уменьшилось со временем, но не так значительно, как в группе с напоминаниями. При этом, результаты тестов на словарный запас у обеих групп оказались практически одинаковыми.

Эти выводы дополняют результаты предыдущего исследования той же рабочей группы. Специальные приложения для планирования учебы могут помочь организовать повседневную жизнь и обучение. По словам Ноббе, важно, будет ли это простое напоминание, или студенты разрабатывают индивидуальные планы и личные обязательства в соответствующих приложениях и подкрепляют их напоминаниями.

"Обучение должно стать привычкой, а не зависеть от напоминаний", — говорит психолог. "Цель — чтобы ученики развивали способность находить и применять эффективные стратегии обучения. Напоминания могут помочь, но со временем должны стать излишними, поскольку учебный процесс начинает жить собственной жизнью".