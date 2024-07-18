Как ультразвук может заменить медитацию: ошеломляющие открытия американских ученых

В США выяснили, что ультразвуковая стимуляция мозга усилила чувство осознанности

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи провели исследование, изучающее влияние транскраниальной сфокусированной ультразвуковой стимуляции на функциональную связанность сети пассивного режима работы мозга.

Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Результаты показали, что такая стимуляция уменьшает активность этой сети и усиливает ощущение осознанности, схожее с эффектом медитации.

В эксперименте приняли участие тридцать добровольцев, которым проводили ультразвуковую стимуляцию с мощностью 5,26%, направленную на кору задней поясной извилины.

Результаты были подтверждены данными функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и субъективными отчетами участников.

Исследователи считают, что эта технология может быть полезна для лечения депрессии, шизофрении и других психических расстройств, связанных с нарушением регуляции сети пассивного режима работы мозга.

Однако для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.