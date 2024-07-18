Как ультразвук может заменить медитацию: ошеломляющие открытия американских ученых

Американские исследователи провели исследование, изучающее влияние транскраниальной сфокусированной ультразвуковой стимуляции на функциональную связанность сети пассивного режима работы мозга.
Результаты показали, что такая стимуляция уменьшает активность этой сети и усиливает ощущение осознанности, схожее с эффектом медитации.
В эксперименте приняли участие тридцать добровольцев, которым проводили ультразвуковую стимуляцию с мощностью 5,26%, направленную на кору задней поясной извилины.
Результаты были подтверждены данными функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и субъективными отчетами участников.
Исследователи считают, что эта технология может быть полезна для лечения депрессии, шизофрении и других психических расстройств, связанных с нарушением регуляции сети пассивного режима работы мозга.
Однако для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.
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