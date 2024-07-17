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Ночные кошмары ведут к деменции: узнайте, почему каждое ваше сновидение имеет значение

Бессонница может быть ранним признаком риска развития деменции

1:56
Наука

Недавние научные исследования выявили возможную связь между ночными кошмарами и риском развития деменции в будущем.

Бессонница может быть ранним признаком риска развития деменции
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

Абидеми Отайку, исследователь из Бирмингемского университета, проанализировал данные из трех крупных исследований, касающихся здоровья и старения, и получил интересные результаты.
Мы проводим около четверти своей жизни во сне, значительную часть которого занимают сновидения. Например, люди старше 73 лет проводят около шести лет своей жизни во сне.

Хотя точные причины и механизмы формирования сновидений до сих пор неясны, они играют важную роль в нашем общем самочувствии.
Исследование показало, что у людей среднего возраста, которые видели кошмары хотя бы раз в неделю, вероятность снижения когнитивных способностей в течение следующих десяти лет была в четыре раза выше по сравнению с теми, кто не видел кошмаров.

У пожилых людей также в два раза чаще развивалась деменция.
Связь между ночными кошмарами и деменцией оказалась более выраженной у мужчин, чем у женщин. Например, пожилые мужчины, которым снились кошмары, имели в пять раз больше шансов на развитие деменции по сравнению с теми, кто не видел кошмаров.

К счастью, ночные кошмары поддаются лечению, и раннее вмешательство может предотвратить накопление вредных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Пациенты, проходящие курс лечения от ночных кошмаров, часто сообщают о улучшении памяти и когнитивных функций.

Исследователи планируют расширить своё исследование, чтобы выяснить, могут ли ночные кошмары у молодых людей также повышать риск развития деменции. Это поможет на ранних стадиях выявлять и лечить людей из группы риска, а также лучше понять природу сновидений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Бессонница может быть ранним признаком риска развития деменции
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