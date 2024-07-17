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Ученые нашли существенные изменения в мозге агрессивных подростков

LanPsy: у молодых людей с расстройством поведения сокращена площадь коры мозга

1:50
Наука

Группа британских ученых из Бирмингемского университета и Университета Бата выявила значительные различия в строении мозга у подростков с расстройством поведения. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet Psychiatry (LanPsy).

LanPsy: у молодых людей с расстройством поведения сокращена площадь коры мозга
Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, PDM

Расстройство поведения (РП) — распространенное, но малоизученное психическое состояние, которое встречается у молодых людей. Те, кто страдает РП, склонны к агрессии и антисоциальным действиям, таким как драки, воровство, издевательства и нарушения норм и правил. По оценкам, РП затрагивает около 3% несовершеннолетних в мире.

В новом исследовании команда проанализировала структуру мозга у 1185 детей с клиническим диагнозом РП и у 1253 здоровых сверстников. Выяснилось, что площадь коры — внешнего слоя мозга — у подростков с РП значительно меньше. Это указывает на различия в развитии мозга у подростков с РП и без него.

Ученые также обнаружили, что наличие РП связано с существенным сокращением префронтальной коры, которая регулирует поведение и обработку эмоций. Исследователи выявили изменения и в других областях мозга, таких как миндалевидное тело, которое участвует в понимании эмоций других людей и распознавании выражений лиц.

Особенно заметны различия были у детей с РП и бессердечно-неэмоциональными чертами, характеризующимися ограниченной эмпатией, отсутствием чувства вины и поверхностным аффектом.

Ученые подчеркнули, что расстройство поведения часто развивается у детей, подвергавшихся жестокому обращению с раннего возраста.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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