Исследование, меняющее всё: как "режим по умолчанию" мозга влияет на вашу креативность

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Brain, раскрыло интересные данные о связи между сетью "режим по умолчанию" в человеческом мозге и креативностью.
Для изучения этой взаимосвязи ученые использовали метод стереоэлектроэнцефалографии (SEEG), который позволяет регистрировать мозговую активность. Этот метод применили на 13 участниках, наблюдая за их мозговой активностью во время спонтанного и творческого мышления.
Исследование предоставило подробную информацию о процессах, происходящих в различных частях сети в режиме по умолчанию (DMN).
Результаты показали, что DMN был активен при выполнении творческих заданий, и выявились четкие схемы активности, которые варьировались в зависимости от задания. В DMN было отмечено значительное повышение гамма-активности (30-70 Гц) и снижение тета-активности (4-8 Гц), особенно при выполнении задачи "блуждание ума".
При выполнении задачи на альтернативное использование DMN был более активен на начальных этапах, тогда как "блуждание в мыслях" вызывало большую активацию позже.
Изменения гамма-мощности наблюдались преимущественно в внешних частях DMN, а тета-мощность зависела от конкретного задания. Кроме того, прямая стимуляция DMN снижала оригинальность ответов при выполнении задачи на альтернативное использование, не влияя на хаотичность или беглость мыслей.
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