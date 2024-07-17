Исследование, меняющее всё: как "режим по умолчанию" мозга влияет на вашу креативность

DMN: ученые нашли в мозге источник креативности

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Brain, раскрыло интересные данные о связи между сетью "режим по умолчанию" в человеческом мозге и креативностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Для изучения этой взаимосвязи ученые использовали метод стереоэлектроэнцефалографии (SEEG), который позволяет регистрировать мозговую активность. Этот метод применили на 13 участниках, наблюдая за их мозговой активностью во время спонтанного и творческого мышления.

Исследование предоставило подробную информацию о процессах, происходящих в различных частях сети в режиме по умолчанию (DMN).

Результаты показали, что DMN был активен при выполнении творческих заданий, и выявились четкие схемы активности, которые варьировались в зависимости от задания. В DMN было отмечено значительное повышение гамма-активности (30-70 Гц) и снижение тета-активности (4-8 Гц), особенно при выполнении задачи "блуждание ума".

При выполнении задачи на альтернативное использование DMN был более активен на начальных этапах, тогда как "блуждание в мыслях" вызывало большую активацию позже.

Изменения гамма-мощности наблюдались преимущественно в внешних частях DMN, а тета-мощность зависела от конкретного задания. Кроме того, прямая стимуляция DMN снижала оригинальность ответов при выполнении задачи на альтернативное использование, не влияя на хаотичность или беглость мыслей.