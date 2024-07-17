Неожиданная угроза: почему увеличение продолжительности дня может обрушить мировую сеть

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The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету

1:38
Наука

На фоне изменения климата дни становятся длиннее, что может вызвать проблемы с интернетом и другими сервисами, сообщает The Guardian.

The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, CC BY 4.0

Современные технологии, такие как интернет, финансовые транзакции и GPS-навигация, зависят от точного измерения времени атомными часами. Хотя эти часы невероятно точны, понятия "день" и "ночь" зависят от вращения Земли, которое может изменяться под влиянием различных факторов.

Согласно последним исследованиям, продолжительность дня на Земле изменяется на уровне миллисекунд. Несмотря на кажущуюся незначительность, такие изменения могут нарушить интернет-трафик, финансовые транзакции и GPS-навигацию. Лунные приливы, климатические изменения и медленное восстановление земной коры после последнего ледникового периода — все это влияет на точное время суток.

Центры обработки данных, управляющие интернетом и коммуникациями, а также системы, обеспечивающие финансовые транзакции, нуждаются в точном времени для координации и синхронизации множества процессов. Например, точное время критично для навигации, особенно для спутников и космических кораблей, где малейшие отклонения могут привести к серьезным проблемам.

Современные атомные часы продолжают обеспечивать высокую точность, но изменение продолжительности дня напоминает о важности постоянных наблюдений и корректировок для поддержания стабильности наших технологических систем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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