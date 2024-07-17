Стало известно, какое питание помогает защитить сердце при диабете

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NUTRITION2024: DASH диета снижает риск болезней сердца при диабете

1:44
Наука

Исследователи из Университета Невады, США, выяснили, что средиземноморская и DASH диеты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом 1 типа. Результаты их исследования были представлены на ежегодной конференции Американского общества питания NUTRITION 2024.

NUTRITION2024: DASH диета снижает риск болезней сердца при диабете
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Ученые проанализировали данные о здоровье 563 человек с диабетом 1 типа и 692 здоровых добровольцев, чтобы определить, какие диетические схемы способствуют уменьшению маркеров воспаления и риска развития атеросклероза. Эти факторы являются ключевыми провокаторами таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сердечная недостаточность, аневризма аорты, сердечная астма и инфаркт миокарда.

После учета различных факторов, таких как возраст, пол, калорийность питания, индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина, статус курения и физическая активность, исследователи пришли к выводу, что наиболее благоприятными для здоровья сердца диетами являются средиземноморская и DASH.

Средиземноморская диета включает отказ от сладких и жирных продуктов, фастфуда и мяса в пользу рыбы, растительной пищи, орехов, оливкового масла, сыра и морепродуктов. Диета DASH, что расшифровывается как "Диетические подходы к остановке гипертонии", предлагает схожие рекомендации, призывая к потреблению фруктов, овощей, цельных злаков и нежирных молочных продуктов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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