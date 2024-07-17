Тревожные прогнозы ученых: парниковые газы угрожают климатической стабильности планет

GRL: климату Земли грозит "точка невозврата"

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы климатологи все больше сосредотачиваются на изучении экстремальных погодных явлений, связанных с системой Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК). Этот феномен, который характеризуется значительными колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной зоне Тихого океана, оказывает заметное влияние на глобальный климат.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Группа ученых из Германии провела масштабное исследование, чтобы оценить, как глобальное потепление может изменить частоту и интенсивность этих явлений в будущем.

Используя передовую климатическую модель CESM1, исследователи ввели исторические данные и информацию из других научных работ о влиянии повышения глобальной температуры на климатическую систему. Они рассмотрели различные сценарии повышения температуры и пришли к тревожным выводам. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Прогнозы показывают, что если выбросы парниковых газов не будут значительно сокращены, к концу текущего столетия глобальная температура может повыситься на 2,9 градуса Цельсия. Еще более тревожным является сценарий, при котором температура продолжит расти и после 2100 года, достигнув 3,7 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

В этом случае климатическая система Земли может достичь так называемой "точки невозврата". Это означает, что практически все события ЭНЮК станут экстремальными, а их частота может увеличиться до одного раза в четыре года. Такие изменения могут привести к катастрофическим последствиям для погодных условий в разных регионах планеты.

Одним из наиболее серьезных прогнозируемых изменений является смещение течения Гольфстрим на юг. Это может привести к значительному уменьшению количества осадков в Канаде и северных частях США, в то время как южные регионы Соединенных Штатов могут столкнуться с увеличением количества осадков.

Такие изменения могут существенно повлиять на сельское хозяйство, водные ресурсы и экосистемы этих регионов.

Ученые подчеркивают, что даже если удастся остановить изменение климата, потребуется несколько столетий, чтобы погодные условия вернулись к тому, что мы сейчас считаем нормальным.