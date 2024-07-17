Обнаружен белок, помогающий иммунным клеткам подавлять рак крови

Frontiers: белок STAT3 усиливает иммунную защиту при лейкозе

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета медицинских наук Карла Ландштейнера (Австрия) выяснили, что белок STAT3 помогает иммунной системе эффективнее выявлять раковые клетки при остром миелоидном лейкозе (ОМЛ), распространённой форме рака крови. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Исследователи отметили, что ОМЛ является второй по распространённости формой лейкоза у детей и наиболее распространённым видом рака крови у людей старше 50 лет. Несмотря на наличие эффективных методов лечения, почти у половины пациентов происходит рецидив ОМЛ.

Многие клинические испытания, нацеленные на разработку новых терапий, фокусируются на естественных киллерах (NK-клетках) — лимфоцитах, которые уничтожают опухолевые клетки. Однако клетки ОМЛ способны обходить иммунную защиту организма. Понимание механизмов, отвечающих за это, важно для успеха иммунотерапии.

В новом исследовании учёные обнаружили, что белок STAT3 улучшает уничтожение лейкозных клеток NK-клетками за счёт взаимодействия с поверхностными структурами клеток ОМЛ, называемыми ICAM-1. Эти структуры являются "раковыми маркерами", позволяющими иммунным клеткам прикрепляться к раковым и устранять их.

Для подтверждения своей гипотезы команда модифицировала клетки ОМЛ с дефицитом STAT3, чтобы они могли продуцировать ICAM-1. В результате лейкозные клетки стали менее уязвимыми для иммунной системы. Повышение экспрессии STAT3 и ICAM-1, напротив, коррелировало с более эффективным уничтожением раковых клеток.

Учёные надеются, что их открытие поможет в разработке новых методов лечения лейкоза и индивидуализации будущих методов иммунотерапии.