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Шокирующее открытие: ученые воскресили ДНК шерстистого мамонта

Ученым удалось извлечь хромосомы из кожи найденного в Якутии мамонта

2:41
Наука

Ученые сделали значительный шаг вперед в изучении древней ДНК, извлекая остекленевшие хромосомы из кожи шерстистого мамонта, найденного в Якутии. Этой находке около 52 000 лет, и она предоставляет уникальную возможность изучить генетический материал, который по размеру и сохранности превосходит все ранее известные образцы древней ДНК.

Ученым удалось извлечь хромосомы из кожи найденного в Якутии мамонта
Фото: Flickr by Thomas Quine, CC BY 2.0

Этот успех стал возможен благодаря методу Hi-C, разработанному американским ученым Эрезом Либерманом Эйденом. Hi-C позволяет исследовать трехмерную структуру ДНК в клеточном ядре, что дает возможность не только определить количество и тип хромосом, но и расшифровать их содержимое.

Опубликованное в журнале Cell исследование показало, что у шерстистого мамонта было 28 пар хромосом, что подтверждает его близкое родство с современными индийскими слонами. Кроме того, ученые выявили активность генов, ответственных за развитие волосяных фолликулов, что объясняет густую шерсть мамонта и отличает его от современных слонов.

Уникальные условия в Якутии способствовали отличной сохранности древних хромосом. Сухой и холодный климат создал среду, подобную процессу изготовления вяленой говядины или чипсов из тортильи. Это привело к формированию "хромостекла" — состояния, при котором молекулы ДНК были зафиксированы, как частицы в оконном стекле.

В исследовании приняли участие ученые из разных стран, включая российских специалистов из Якутии, Новосибирска и других научных центров. Важный вклад внесли сотрудники Музея мамонта в Якутии, предоставившие материалы для исследования, а также команды гистологов и цитогенетиков из институтов Сибирского отделения РАН.

Открытие остекленевших хромосом открывает новые горизонты для изучения геномов вымерших видов. Оно может помочь в более полной реконструкции древних организмов и предоставит информацию, ранее недоступную.

Ученые уже планируют применять этот метод к другим замороженным организмам, найденным в Якутии, таким как древние лошади и львята.

Исследователи также отмечают, что сохранность хромосом в разных частях организма может различаться, что открывает новые направления для изучения. Они также не исключают возможность дальнейших открытий, например, разработки методов извлечения хромосом из костей, что на данный момент кажется невозможным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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