Ученые нашли неожиданный поворот в эволюции микробов

SciAdv: в одноклеточном микробе Amoebidium нашли следы гигантских вирусов

Международная команда биологов из Великобритании, Швейцарии, Японии и Испании обнаружила следы древних гигантских вирусов в одноклеточном организме. Это открытие помогает понять, как сложные организмы приобрели некоторые из своих генов. Исследование было опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, CC BY-SA 4.0

Учёные изучили микроба-паразита Amoebidium, обитающего в пресной воде. Анализ показал, что этот простой организм удивительно богат генетическим материалом, происходящим от гигантских вирусов.

Исследователи сравнили это открытие с "троянским конем" в ДНК микроба.

"Эти вирусные вставки потенциально опасны, но микроорганизм, по-видимому, контролирует их, химически подавляя", — пояснил ведущий автор исследования, доктор Алекс де Мендоса Солер.

Команда также сравнила геномы нескольких изолированных вариантов Amoebidium и обнаружила значительные различия в вирусном содержании. Это указывает на то, что процесс вирусной интеграции и подавления является непрерывным и динамичным.

Результаты исследований Amoebidium предлагают аналогии с тем, как наши собственные геномы взаимодействуют с вирусами. Подобно Amoebidium, у людей и других млекопитающих имеются остатки древних вирусов, называемых эндогенными ретровирусами, интегрированные в их ДНК.

Ранее считалось, что эти остатки являются неактивной "мусорной ДНК", однако теперь стало известно, что некоторые из них могут быть полезными. В отличие от гигантских вирусов, найденных в Amoebidium, эндогенные ретровирусы намного меньше, а человеческий геном значительно больше. Будущие исследования могут изучить эти сходства и различия, чтобы понять сложное взаимодействие между вирусами и сложными формами жизни.