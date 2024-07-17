Ученые раскрыли секрет: как замедлить возрастную макулярную дегенерацию

Ученые из США выяснили, что антиоксиданты замедляют возрастную дегенерацию зрения

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа американских исследователей из Национального института здоровья глаз сделала важное открытие в области офтальмологии. Их работа, опубликованная в журнале Ophthalmology, демонстрирует потенциал антиоксидантных добавок в борьбе с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД).

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

ВМД является серьезной угрозой для зрения пожилых людей, приводя к потере центрального зрения. Это заболевание затрагивает группу патологий сетчатки, характеризующихся дегенеративными изменениями в ее центральной области - макуле. ВМД бывает двух форм: сухая и влажная.

Влажная форма отличается ростом аномальных сосудов и отеком макулы, тогда как сухая форма протекает без этих симптомов.

В рамках исследования ученые проанализировали снимки сетчатки 1209 пациентов с ВМД. Они тщательно изучили расположение и скорость распространения участков географической атрофии в глазах участников, сопоставляя эти данные с особенностями их образа жизни.

Результаты исследования оказались весьма обнадеживающими. Выяснилось, что прием антиоксидантных добавок, включающих бета-каротин, витамины С и Е, способен значительно замедлить прогрессирование ВМД на стадии от средней до поздней.

За трехлетний период наблюдений скорость развития заболевания снизилась на впечатляющие 55% у пациентов, принимавших эти добавки.

Дополнительные исследования показали, что замена бета-каротина на другие антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, может еще больше усилить защитный эффект. Это открытие предоставляет новые возможности для разработки более эффективных стратегий профилактики и лечения ВМД.

Однако важно отметить, что эффективность добавок оказалась ограниченной для пациентов с развившейся географической атрофией зрения в области центральной ямки.

Эта форма потери пигментированных клеток сетчатки обычно возникает на поздних стадиях ВМД и представляет собой серьезное осложнение заболевания.