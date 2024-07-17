На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала лета

РАН: на Солнце зафиксировали мощнейшую за текущее лето вспышку

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку с начала лета 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

По словам Богачева, вспышка, зарегистрированная 16 июля, превзошла все предыдущие по интенсивности с июня, но не стала самой мощной за текущий солнечный цикл.

"На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X с баллом X1.9", — сообщил эксперт.

Богачев уточнил, что самая мощная вспышка текущего цикла произошла 14 мая и получила балл X8.7, что делает вспышку 16 июля в четыре раза менее интенсивной.

"Тем не менее, это событие стало самым значительным на Солнце за всё лето", — подчеркнул представитель РАН.

Солнечная активность начала расти с 12 июля, с тех пор зарегистрировано более десяти вспышек уровня M, который является четвёртым из пяти по мощности, и две вспышки самого высокого уровня X.

В завершение специалист отметил, что данных о выбросах в сторону Земли пока не поступало.