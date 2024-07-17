На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала лета

Учёные зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку с начала лета 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.
По словам Богачева, вспышка, зарегистрированная 16 июля, превзошла все предыдущие по интенсивности с июня, но не стала самой мощной за текущий солнечный цикл.
"На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X с баллом X1.9", — сообщил эксперт.
Богачев уточнил, что самая мощная вспышка текущего цикла произошла 14 мая и получила балл X8.7, что делает вспышку 16 июля в четыре раза менее интенсивной.
"Тем не менее, это событие стало самым значительным на Солнце за всё лето", — подчеркнул представитель РАН.
Солнечная активность начала расти с 12 июля, с тех пор зарегистрировано более десяти вспышек уровня M, который является четвёртым из пяти по мощности, и две вспышки самого высокого уровня X.
В завершение специалист отметил, что данных о выбросах в сторону Земли пока не поступало.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.