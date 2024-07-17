Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Россия" возобновляет регулярные прямые рейсы на Кубу
Томские учёные разработали препарат для профилактики метастазов при онкологии
Семёна Слепакова* оставили в реестре иноагентов: суд отклонил апелляцию
В Африке завершены клинические испытания вакцины против ВИЧ
Певица Женя Малахова раскрыла имя новорождённой дочки
Летние напитки для водителей: что можно и что нельзя
Влияние возможного повышения ставки Центробанка на депозитные условия
Сушим грибы и травы правильно и наслаждаемся зимой — советы Анжелики Дюваль
Советы, как использовать желатин для похудения
Физики сделали преобразователь для питания спутников лазером с Земли

В ФТИ им. Иоффе создали фотоэлектрические преобразователи размером 0,2 мм

2:08
Наука

Учёные Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН в Санкт-Петербурге создали компактный фотоэлектрический преобразователь на основе арсенида галлия, сообщили в Российском научном фонде, поддержавшим разработку грантом. Об изобретении написал журнал IEEE Electron Device Letters.

В ФТИ им. Иоффе создали фотоэлектрические преобразователи размером 0,2 мм
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4, CC BY-SA 2.0

Элемент состоит из трапециевидного слоя толщиной в 45 микрометров (с волос) из сплава алюминия, галлия и мышьяка, который служит волноводом для лазерного луча, направляя его на полупроводниковый кристалл арсенида галлия, в котором возникает ток.

Учёные пробовали прототипы разных размеров, и оказалось, что при уменьшении длины фотопреобразователя с 750 до 80 мкм его КПД остаётся в пределах 45%, а затем резко падает.

"Хотя за рубежом сообщается о преобразователях с эффективностью около 70%, процесс их производства намного более трудоёмкий, а преобразуемая ими плотность мощности падающего лазерного излучения не превышает 30 ватт на квадратный сантиметр. Наша технология проще, и по сравнению с существующими аналогами на основе кремния полученные нами фотоэлектрические преобразователи оказываются эффективнее на 10%, а преобразуемая ими плотность мощности падающего излучения достигает десяти киловатт на квадратный сантиметр", — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ имени А. Ф. Иоффе Владимир Хвостиков.

По его словам, для увеличения эффективности зарубежные коллеги наносят на фотодиоды специальное просветляющее покрытие. "Мы в данной работе не наносили такое покрытие для чистоты эксперимента и экономии времени. Там, где мы это делали, эффективность достигала 53%", — пояснил учёный.

Технология беспроводной передачи энергии лазером может быть использована для питания спутников на небольшой высоте.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Генерал Константин Кауфман: как "меняли людей" в царской России Сергей Лебедев Профессии, связанные с публичностью, в наше время стали крайне опасными Анна Яковлева Российская армия теперь умеет уничтожать западные HIMARS на Украине Дмитрий Плотников
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Последние материалы
В Африке завершены клинические испытания вакцины против ВИЧ
Певица Женя Малахова раскрыла имя новорождённой дочки
Летние напитки для водителей: что можно и что нельзя
Влияние возможного повышения ставки Центробанка на депозитные условия
Сушим грибы и травы правильно и наслаждаемся зимой — советы Анжелики Дюваль
Советы, как использовать желатин для похудения
Жирная рыба имеет противовоспалительные свойства и способна облегчить боль при артрит
Врач Новоселова: эфирные масла в перце могут спровоцировать аллергию
Как избавиться от неприятного запаха изо рта у кошки?
The Sun: мозг курильщиков способен стареть намного быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников