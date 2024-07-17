Совы оказались умнее жаворонков, доказали британские учёные

Привычка поздно ложиться спать сопутствует более высоким когнитивным способностям, установили в Имперском колледже Лондона. Об исследовании рассказало ИА RuNews24.ru.
Учёные проанализировали результаты тестов 26 тысяч человек из медицинской базы UK Biobank на интеллект, способность к рассуждению, время реакции и память и сопоставили их с данными о режиме сна.
Выяснилось, что любители поздно ложиться спать, или "совы", оказались умнее и "жаворонков", и представителей промежуточного хронотипа.
Однако куда более существенным фактором оказалась продолжительность сна. Она должна составлять от 7 до 9 часов, вычислили исследователи.
IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков за своими студентами такой корреляции не заметил.
"Хронотип, конечно, важен для оптимальной организации деятельности, но когнитивных преимуществ "сов" перед "жаворонками" в моей практике не наблюдается", — признался он в комментарии для RuNews24.ru.
"Сами киберспортсмены чаще всего "совы", но это обусловлено тем, что это начинается как хобби и активность комьюнити естественным образом смещается на вечерне-ночное время", — добавил собеседник издания.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.