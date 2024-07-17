Учёные приручили бактерий к выработке пластика из балтийской кильки

В Красноярске научились перерабатывать рыбные отходы в биоразлагаемый пластик

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В Красноярском научном центре СО РАН предложили использовать отходы рыбной промышленности в качестве питательной среды для бактерий, которые синтезируют биоразлагаемые полимеры. Уже проведены эксперименты, обнадёживающие результаты которых напечатаны в MolecularSciences, сообщает группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН.

Фото: Pixabay is licensed under public domain

"Мировое производство синтетических пластмасс выросло почти до 400 миллионов тонн в год. Ожидается, что к 2050 году эта цифра достигнет одного миллиарда тонн в год", — обозначил масштабы проблемы старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат технических наук Евгений Киселёв.

"Одно из возможных решений связано с их обязательной переработкой. Второй путь — постепенный переход к новому поколению разрушаемых полимерных материалов, среди которых особое место занимают полигидроксиалканоаты", — объяснил он.

Полигидроксиалканоаты (ПГА) — биоразлагаемые термопластичные полимеры — основная на сегодняшний день альтернатива синтетическим пластмассам.

Эти материалы можно получать при помощи бактерий, вырабатывающих ПГА из отходов пищевой промышленности — в основном с большим содержанием углеводов.

Учёные предположили, что бактериям придутся по вкусу и жировые побочные продукты рыбопереработки, и проверили свою гипотезу экспериментально на микроорганизмах вида Cupriavidus necator, "скармливая" им отходы свежей балтийской кильки, свежей атлантической скумбрии консервного производства и остатки шпротного производства кильки после копчения.

Больше всего микробам понравилось масло из копчёной кильки — за трое суток они переработали до 70% субстрата в пластик — трёхкомпонентный сополимер, более технологичный, чем гомополимер, получающийся из свежей кильки и скумбрии.

"Полученные результаты демонстрируют, что исследованные жиросодержащие отходы, полученные из остатков кильки и скумбрии, перспективны в качестве доступных и возобновляемых углеродных субстратов для биосинтеза биоразлагаемого пластика", — заключил Киселёв.