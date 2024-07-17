Предсказано, когда Землю накроет новый солнечный шторм

Магнитная буря в результате самой мощной солнечной вспышки этого лета возможна 19 июля — такой прогноз сделали в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова в среду.
Ранее там сообщили, что 16 июля в 16:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка, ставшая самой мощной с начала лета — ей присвоен высокий класс X1.9.
В результате взрыва произошёл выброс корональной массы "с отдельной компонентой, направленной в сторону Земли". Сейчас облако плазмы несётся в нашу сторону со скоростью 550 км/с. По расчётам, к пятнице оно долетит, и тогда возможна сильная магнитная буря.
17 июля геомагнитное поле останется спокойным с отдельными всплесками неустойчивости, 18 июля может быть неустойчивым, добавляется в прогнозе.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.