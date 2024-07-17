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Объяснено аномальное нашествие медуз в Крыму

Биолог Загородняя объяснила наплыв медуз на Черноморском побережье жарой

1:23
Наука

В этом году нашествие медуз в Крыму началось раньше обычного из-за аномально тёплого лета, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей РАН, кандидат биологических наук Юлия Загородняя.

Биолог Загородняя объяснила наплыв медуз на Черноморском побережье жарой
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

В последние дни соцсети заполонили фото и видео из Крыма и Анапы, на которых запечатлено море, кишащее медузами, в основном вида Rhizostoma pulmo, также называемых корнеротами.

"Нужно понимать, что медузы подходят ближе к берегу для размножения. В прошлые годы у нас море прогревалось до нужной температуры ближе к августу. Сейчас год аномально тёплый — об этом говорят и "сухопутные", и "морские" исследователи. А значит, вода прогрелась раньше времени, не хватает процессов, способствующих охлаждению — и, видимо, время подхода произошло раньше", — объяснила Загородняя.

Медузы размножаются половым путём. После оплодотворения образуются планулы, которые оседают на дно и там в виде полипов пережидают зиму. "Но нужно понимать, что процесс этот возможен только на небольшой глубине, так как на больших глубинах в Чёрном море придонный сероводородный слой", — сказала учёная.

По её словам, с годами медуз становится больше, но размером они мельчают.

 

Нашествие медуз в Крыму
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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