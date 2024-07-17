Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по приготовлению сочных стейков
Наоми Кэмпбелл наслаждается отдыхом на Ибице с подругами
Как правильно ухаживать за шерстью кошки
Стало известно, в чём кроется опасность русской шумовой разметки
Максим Аверин: "Столько ролей, а запомнюсь всем врачом и "Глухарём"
Под Тюменью найден погибшим популярный видеоблогер Илья Тихоновский
ВТБ Шанхай: платежи не доходят до китайских контрагентов
Что обязательно нужно включить в аптечку для путешествий?
"Собака может укусить своего хозяина": WADA может лишить США Олимпийских игр
В Сибири пещерные львы жили не в пещерах, поняли учёные по найденным на пляжах костям

Изучение останков львов и гиен в Сибири показало отсутствие конкуренции между ними

2:56
Наука

Пещерные львы и пещерные гиены, жившие на территории Байкало-Енисейской Сибири в эпоху позднего плейстоцена, старались не конкурировать друг с другом — к таким выводам пришли учёные, исследовавшие костные останки доисторических хищников.

Изучение останков львов и гиен в Сибири показало отсутствие конкуренции между ними
Фото: The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder is licensed under public domain

Специалисты соотнесли все найденные останки с рельефом местности. Пещерные гиены действительно предпочитали жить в пещерах. "А вот пещерный лев, несмотря на своё название, по нашим данным в пещерах совсем не обитал — кости этого крупного хищника встречаются на равнинных участках или в долинах рек", — говорит старший научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Маликов.

"Мы показали, что на территории Байкало-Енисейской Сибири два вида этих вымерших животных старались жить в различных условиях, тем самым нивелируя конкуренцию в отношении друг друга", — резюмирует он.

По словам учёного, современные львы и гиены в Африке конкурируют — живут и охотятся в одних и тех же местах.

Кроме того, исследователи обнаружили своеобразный интерес древних людей к львам. "Мы не можем однозначно сказать, что люди убивали львов и питались ими, — объясняет Маликов. — На костях, с которыми мы работали, следов человеческой деятельности, например разделки, нет. Но, тем не менее, эти кости на стоянку попали, то есть люди их туда принесли, а значит относились ко льву с интересом, может быть, он был для них символическим животным. Чего нельзя сказать о гиенах, кости которых отсутствуют на стоянках древнего человека. Возможно, это было либо табуированное животное, либо просто гиены не интересовали людей".

Возраст древних останков определили при помощи ускорительного масс-спектрометра (УМС). Точная датировка пляжного материала, то есть вымываемого на берега рек, затруднена отсутствием геологической привязки.

Из костей выделяют коллаген, сжигают его, а образовавшийся углекислый газ восстанавливают в графит, подвергаемый радиоуглеродному анализу, рассказала директор УМС Новосибирского государственного университета кандидат химических наук Екатерина Пархомчук.

Метод сложный, многостадийный — и всё равно ошибки не исключены. "Например, если кость загрязнена чужеродными белками, попавшими в нее относительно недавно, то плохая очистка может привести к существенному омоложению. И наоборот, если кость подвергалась воздействию водной среды, обогащённой древними карбонатами, то будет происходить удревнение", — пояснила химик.

Результаты исследования опубликованы в "Русском териологическом журнале".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.

Секреты июльского посева укроп
Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Российская армия теперь умеет уничтожать западные HIMARS на Украине Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Последние материалы
В небе над Украиной заметили британский летающий "Гроб"
Готовится новое покушение на Трампа, виновником уже объявлен Иран
Роман Курцын заявил, что подкаблучником быть неплохо
Начальник полиции порта Махачкалы схвачен за взятку
Мошенники начали использовать игру для кражи аккаунтов Telegram
"МК": террорист из "Крокуса" подрался с сотрудником СИЗО
Здоровая кожа и волосы: как белок может спасти ваш внешний вид
Невозможно устоять: самый быстрый рецепт шоколадных оладий за 5 минут
Елена Ваенга рассказала, как за минуту написала свой хит "Курю"
Актёры "Джентльменов удачи" плавали в цистерне с закваской и луком на съёмках фильма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников