В Сибири пещерные львы жили не в пещерах, поняли учёные по найденным на пляжах костям

Пещерные львы и пещерные гиены, жившие на территории Байкало-Енисейской Сибири в эпоху позднего плейстоцена, старались не конкурировать друг с другом — к таким выводам пришли учёные, исследовавшие костные останки доисторических хищников.
Специалисты соотнесли все найденные останки с рельефом местности. Пещерные гиены действительно предпочитали жить в пещерах. "А вот пещерный лев, несмотря на своё название, по нашим данным в пещерах совсем не обитал — кости этого крупного хищника встречаются на равнинных участках или в долинах рек", — говорит старший научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Маликов.
"Мы показали, что на территории Байкало-Енисейской Сибири два вида этих вымерших животных старались жить в различных условиях, тем самым нивелируя конкуренцию в отношении друг друга", — резюмирует он.
По словам учёного, современные львы и гиены в Африке конкурируют — живут и охотятся в одних и тех же местах.
Кроме того, исследователи обнаружили своеобразный интерес древних людей к львам. "Мы не можем однозначно сказать, что люди убивали львов и питались ими, — объясняет Маликов. — На костях, с которыми мы работали, следов человеческой деятельности, например разделки, нет. Но, тем не менее, эти кости на стоянку попали, то есть люди их туда принесли, а значит относились ко льву с интересом, может быть, он был для них символическим животным. Чего нельзя сказать о гиенах, кости которых отсутствуют на стоянках древнего человека. Возможно, это было либо табуированное животное, либо просто гиены не интересовали людей".
Возраст древних останков определили при помощи ускорительного масс-спектрометра (УМС). Точная датировка пляжного материала, то есть вымываемого на берега рек, затруднена отсутствием геологической привязки.
Из костей выделяют коллаген, сжигают его, а образовавшийся углекислый газ восстанавливают в графит, подвергаемый радиоуглеродному анализу, рассказала директор УМС Новосибирского государственного университета кандидат химических наук Екатерина Пархомчук.
Метод сложный, многостадийный — и всё равно ошибки не исключены. "Например, если кость загрязнена чужеродными белками, попавшими в нее относительно недавно, то плохая очистка может привести к существенному омоложению. И наоборот, если кость подвергалась воздействию водной среды, обогащённой древними карбонатами, то будет происходить удревнение", — пояснила химик.
Результаты исследования опубликованы в "Русском териологическом журнале".
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