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Раскрыты подробности самой мощной вспышки на Солнце с начала лета

Вспышка высочайшего класса X произошла на Солнце 16 июля

1:32
Наука

Вспышка высочайшего класса X произошла на Солнце 16 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на наблюдения Института прикладной геофизики во вторник.

Вспышка высочайшего класса X произошла на Солнце 16 июля
Фото: NASA is licensed under Public domain

"16 июля в 16.26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S04W80) зарегистрирована вспышка X1.9 продолжительностью 25 минут. Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II (V=516км/сек) и IV спектрального типов, нарушением КВ-радиосвязи", — уточнили в институте.

За двое суток это уже вторая вспышка такого мощного класса, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие (вспышка X8.7, произошедшая 14 мая), но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", — заметили специалисты.

По данным лаборатории, активность Солнца растёт, начиная с 12 июня.

"На настоящий момент нет информации о выбросах солнечных масс в сторону Земли. Тем не менее, расположение взрывного центра не исключает такой возможности", — предупредили гелиофизики.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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