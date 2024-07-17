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Заслуженный пилот СССР раскрыл всю правду о химтрейлах

След от самолёта состоит из дыма от сгоревшего керосина, объяснил пилот Смирнов

2:57
Наука

Одна из самых живучих теорий заговора — химтрейлы. Так конспирологи называют следы от реактивных самолётов, надолго остающиеся в небе. По их мнению, на самом деле с авиалайнеров распыляют коронавирус, радионуклиды для борьбы с изменениями климата, тяжёлые металлы и даже рак.

След от самолёта состоит из дыма от сгоревшего керосина, объяснил пилот Смирнов
Фото: Wikimedia Commons by Alekc2m, CC BY-SA 3.0

Очевидно, ни один здравомыслящий человек в это не поверит. Но почему от одних самолётов остаётся след, а от других — нет? Зачем некоторые самолёты иногда кружат над городом? Pravda.Ru задала эти вопросы члену Общественного совета Ространснадзора, заслуженному пилоту СССР Олегу Смирнову.

"След от пролетающего самолёта носит научно обоснованное название — это след инверсионный. То есть это инверсия, которая образуется от продуктов сгорания авиатоплива на большой высоте, потому что авиатопливо сжигается в двигателе при очень высоких температурах. И инверсионный след возникает на больших высотах и только, на малых высотах он не возникает. И когда сгорает при высоких температурах это топливо, то выбрасываются остатки сгоревшего топлива, микрочастицы, а за бортом в это время -60 или -50 °C", — объясняет он.

"И сразу же эти частицы превращаются, выражаясь фигурально, в облачко. Это и есть инверсионный след. Это след продуктов сжигания авиатоплива на большой высоте, когда за бортом минусовая температура", — говорит собеседник издания.

В зависимости от высоты видимость инверсионного следа может различаться. "Потому что любое сгорающее топливо дымит. Этот дымок от сгорания авиакеросина на малых высотах не виден. Он не то что невидим, если хорошо присмотреться, то его можно рассмотреть, особенно на больших оборотах двигателя. А так вообще-то он невидим, конечно", — отмечает Смирнов.

Миф о самолётах, наматывающих круги над городом, он опроверг. Такое возможно только в нештатной ситуации, когда лётчикам необходимо выработать топливо перед заходом на аварийную посадку.

В норме же самолёты могут кружить только над аэропортами. "Каждый аэропорт, а у нас их в московской зоне аж пять крупных, имеет строго установленные схемы захода на посадку. То есть самолёт не сразу летит и сел перед собой. Он может выполнять несколько разворотов перед тем, как произвести посадку, когда, предположим, занята взлётно-посадочная полоса или не успевают взлёт-посадку произвести, и чтобы было нормальное расстояние для этого самолёта, который собирается садиться, ему дают зону ожидания. Он располагается в этой зоне ожидания и по кругу там ходит. Ждёт, когда созреет возможность его посадить", — заключил заслуженный пилот.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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