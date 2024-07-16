Синоптик Позднякова предупредила о периоде ливневых дождей в Москве

Синоптик Позднякова рассказала о периоде ливней в Москве

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о скором снижении температуры воздуха в столице.

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Эксперт отметила, что в конце текущей недели в Московской области станет прохладнее из-за ливневых дождей с грозами.

Она объяснила, что из-за того, что столбик термометра поднялся до 30 градусов, будет образовываться мощная кучевая облачность. Это спровоцирует ливневые дожди с грозой.

Ранее сообщалось, что волны рекордной жары будут терзать нашу страну до конца лета.

С четверга на Москву обрушатся сильные дожди.

"Местами дожди будут сильные, а локально будут греметь грозы. Такая неустойчивая погода сохранится до пятницы", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".