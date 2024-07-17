Ученые выяснили, почему еда в космосе становится невкусной

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IJFST: ароматы пищи и другие запахи меняются в условиях космической изоляции

1:21
Наука

Австралийские специалисты из Мельбурнского королевского технологического института осуществили уникальное исследование воздействия космических условий на восприятие ароматов пищи. Результаты работы были опубликованы в научном журнале International Journal of Food Science & Technology (IJFST).

IJFST: ароматы пищи и другие запахи меняются в условиях космической изоляции
Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

Как отмечают космонавты, в космосе даже привычные продукты воспринимаются как пресные, что затрудняет их употребление.

В рамках данного проекта исследователи изучали, как меняется восприятие ароматов ванили, миндаля и лимонного эфирного масла при переходе из земных условий в имитацию среды Международной космической станции (МКС).

Выяснилось, что бензальдегид — ключевое сладкое химическое соединение в ароматах ванили и миндаля, играет важную роль в изменении восприятия запахов и чувствительности к ним.

Ученые также обнаружили, что изменения в ощущении ароматов связаны с пространственным восприятием и невесомостью, вызывающей жидкостное смещение в организме, отек лица и заложенность носа, что влияет на обоняние и вкусовые ощущения после нескольких недель на МКС.

Эти открытия могут помочь улучшить питание астронавтов во время долгосрочных миссий на Луну и Марс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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