Ученые выяснили, почему еда в космосе становится невкусной

IJFST: ароматы пищи и другие запахи меняются в условиях космической изоляции

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские специалисты из Мельбурнского королевского технологического института осуществили уникальное исследование воздействия космических условий на восприятие ароматов пищи. Результаты работы были опубликованы в научном журнале International Journal of Food Science & Technology (IJFST).

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

Как отмечают космонавты, в космосе даже привычные продукты воспринимаются как пресные, что затрудняет их употребление.

В рамках данного проекта исследователи изучали, как меняется восприятие ароматов ванили, миндаля и лимонного эфирного масла при переходе из земных условий в имитацию среды Международной космической станции (МКС).

Выяснилось, что бензальдегид — ключевое сладкое химическое соединение в ароматах ванили и миндаля, играет важную роль в изменении восприятия запахов и чувствительности к ним.

Ученые также обнаружили, что изменения в ощущении ароматов связаны с пространственным восприятием и невесомостью, вызывающей жидкостное смещение в организме, отек лица и заложенность носа, что влияет на обоняние и вкусовые ощущения после нескольких недель на МКС.

Эти открытия могут помочь улучшить питание астронавтов во время долгосрочных миссий на Луну и Марс.