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Не угадаете, какое животное может поднять вес в 1141 раз превышающий его собственный

Ученые признали жука-скарабея сильнейшим существом на Земле

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Наука

На Земле обитает уникальное существо, которое может перемещать предметы, вес которых в 1141 раз превышает его собственный. Это жук-скарабей, признанный самым сильным животным планеты.

Ученые признали жука-скарабея сильнейшим существом на Земле
Фото: Wikipedia by AfroBrazilian, CC BY-SA 4.0

Учёные из National Geographic в ходе экспериментов выяснили, что гризли способен поднять до 315 кг.

Ещё более впечатляющие результаты показали серебристоспинные гориллы, которые могут поднимать до 800 кг.

Превосходит их африканский кустарниковый слон, переносящий до 9000 кг с помощью своего хобота.

Тем не менее, слоны не могут считаться абсолютными лидерами в силе, так как их способность к переноске груза ограничена в 1,5 раза больше собственного веса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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