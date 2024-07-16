Врач развеял миф о вреде энергетиков для здоровых людей

MedicalXpress: энергетики в умеренных количествах не вредят здоровому сердцу

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Химические компоненты в энергетических напитках в умеренных дозах не вредят здоровому сердцу. Однако, как отмечает кардиолог Майкл Аккерман из клиники Майо, эти напитки могут вызывать жизненно опасные аритмии у лиц с генетической предрасположенностью к сердечным недугам, сообщает MedicalXpress.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Кардиолог уточняет, что в состав энергетиков входят стимулирующие вещества, такие как таурин и сахара, а также значительное количество кофеина. В условиях умеренного потребления для повышения бодрости во время активных занятий, эти напитки безопасны для сердца. Но для людей с предрасположенностью к кардиологическим проблемам, энергетики представляют опасность.

Аккерман объясняет, что хотя энергетические напитки не вызывают прямой остановки сердца, их чрезмерное употребление может спровоцировать серьезные нарушения ритма сердца, особенно на фоне недостатка сна, который часто бывает причиной их употребления, и этим увеличивает риск сердечных проблем.