Названа диета, замедляющая потерю памяти при болезни Альцгеймера

Nature: низкоуглеводная диета улучшает память при болезни Альцгеймера

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Калифорнийского университета в США выяснили, что кето-диета (основанная на ограничении углеводов) способствует улучшению памяти и когнитивных функций у мышей с болезнью Альцгеймера за счёт повышения уровня бета-гидроксибутирата. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications Biology.

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Кето-диета представляет собой низкоуглеводный и высокожировой режим питания, который изменяет метаболизм организма, переключая его с использования глюкозы в качестве основного источника энергии на сжигание жира и производство кетонов (небольших молекул, синтезируемых печенью из жира).

Многочисленные исследования показали, что такая диета способствует эффективному снижению веса и уровня глюкозы в крови. В рамках нового исследования учёные решили выяснить, может ли кето-питание улучшить здоровье мозга. Для этого они провели эксперимент на двух группах мышей с аналогом человеческой болезни Альцгеймера.

В течение нескольких месяцев одну группу грызунов кормили высокожировым низкоуглеводным кормом, а другую — обычным. Результаты показали, что соблюдение кетогенной диеты замедляло потерю памяти, связанную с болезнью Альцгеймера.

По словам исследователей, диета с высоким содержанием жиров способствовала повышению уровня бета-гидроксибутирата в организме мышей. Эта молекула участвует в поддержании нормального функционирования синапсов — точек контакта между нейронами и клетками. Усиленная активность бета-гидроксибутирата в исследовании устраняла лёгкие когнитивные нарушения.

Авторы исследования предполагают, что аналогичный положительный эффект кето-диеты может наблюдаться и у людей. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.