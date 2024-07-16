Открытие ученых: плохие сны могут привести к деменции — вот что делать

Исследования показали, что у людей среднего и пожилого возраста негативные сны могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций и возможным развитием деменции.
Результаты исследования, представленного на 10-м конгрессе Европейской академии неврологии, указывают на то, что учащение негативных снов у человека увеличивает риск когнитивного ухудшения в четыре раза, а также повышает вероятность развития деменции.
Это подчеркивает важность качества сна для общего здоровья и благополучия. Другие исследования показали, что качество сна связано со счастьем, самочувствием и удовлетворенностью жизнью.
Важно помнить, что проблемы с сном могут быть вызваны внутренними факторами, поэтому при необходимости следует обратиться за помощью к специалисту для диагностики и лечения данной проблемы.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.