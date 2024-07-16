Открытие ученых: плохие сны могут привести к деменции — вот что делать

Ученые выяснили, что ночные кошмары могут привести к деменции

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показали, что у людей среднего и пожилого возраста негативные сны могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций и возможным развитием деменции.

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Результаты исследования, представленного на 10-м конгрессе Европейской академии неврологии, указывают на то, что учащение негативных снов у человека увеличивает риск когнитивного ухудшения в четыре раза, а также повышает вероятность развития деменции.

Это подчеркивает важность качества сна для общего здоровья и благополучия. Другие исследования показали, что качество сна связано со счастьем, самочувствием и удовлетворенностью жизнью.

Важно помнить, что проблемы с сном могут быть вызваны внутренними факторами, поэтому при необходимости следует обратиться за помощью к специалисту для диагностики и лечения данной проблемы.