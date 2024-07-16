Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США безосновательно обвинили Иран в покушении на Трампа
Русские активисты пресекли педофильские поползновения двух таджиков
Политолог Светов оценил шансы скорого открытия границы между Россией и Финляндией
Старые пеларгонии: что делать, чтобы "перезагрузить" растение
Мбаппе на испанском рассказал, как рад перейти и в "Реал"
Как сделать малосольные огурцы на минералке: можно есть уже на следующие сутки
Эксперты рассказали, как развесилить кошку
Натали Портман задумалась о морали, сыграв еврейскую журналистку в новом фильме
Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии
Открытие ученых: плохие сны могут привести к деменции — вот что делать

Ученые выяснили, что ночные кошмары могут привести к деменции

0:54
Наука

Исследования показали, что у людей среднего и пожилого возраста негативные сны могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций и возможным развитием деменции.

Ученые выяснили, что ночные кошмары могут привести к деменции
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Результаты исследования, представленного на 10-м конгрессе Европейской академии неврологии, указывают на то, что учащение негативных снов у человека увеличивает риск когнитивного ухудшения в четыре раза, а также повышает вероятность развития деменции.

Это подчеркивает важность качества сна для общего здоровья и благополучия. Другие исследования показали, что качество сна связано со счастьем, самочувствием и удовлетворенностью жизнью.

Важно помнить, что проблемы с сном могут быть вызваны внутренними факторами, поэтому при необходимости следует обратиться за помощью к специалисту для диагностики и лечения данной проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.

Секреты июльского посева укроп
Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением
Боня вспоминает путь к саморазвитию и комментирует слова Самойловой
Боня вспоминает путь к саморазвитию и комментирует слова Самойловой
Последние материалы
Мбаппе на испанском рассказал, как рад перейти и в "Реал"
Как сделать малосольные огурцы на минералке: можно есть уже на следующие сутки
Эксперты рассказали, как развесилить кошку
Натали Портман задумалась о морали, сыграв еврейскую журналистку в новом фильме
Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии
Пассажирка отказано в посадке из-за чайного пятна в паспорте
Пенсионеры под прицелом мошенников: как не стать жертвой
Ученые выяснили, что ночные кошмары могут привести к деменции
Кто из российских звёзд боролся с раком груди
Автоэксперт Ракитин объяснил, как минимизировать риск повторного ДТП на трассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников