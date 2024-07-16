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Атмосфера экзопланеты меняется в зависимости от времени суток

На экзопланете обнаружены "утро" и "вечер"

3:02
Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил различия в атмосферных условиях на "утренней" и "вечерней" сторонах далекой планеты.

На экзопланете обнаружены "утро" и "вечер"
Фото: ESO by M. Kornmesser, PDM

Атмосферы экзопланет, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы, уже давно исследуются с помощью мощных телескопов. До недавнего времени считалось, что атмосфера на каждой планете равномерна.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что одна из экзопланет имеет необычную атмосферу с разными условиями на "утренней" и "вечерней" сторонах. Анализ, проведенный Институтом науки космического телескопа и частично выполненный исследователем из Имперского колледжа Лондона, выявил, что утренняя сторона этой планеты более облачная, чем вечерняя.

Эта гигантская планета, названная WASP-39b, имеет радиус, превышающий радиус Юпитера, но массу, близкую к массе Сатурна. Она находится примерно в 700 световых годах от Земли и вращается очень близко к своей звезде.

Из-за этого температура на дневной стороне планеты превышает 1000°C, и планета совершает один оборот вокруг своей звезды за то же время, что и один оборот вокруг своей оси.

WASP-39b также является "приливно заблокированной", то есть одна и та же сторона планеты всегда обращена к звезде, подобно тому, как одна и та же сторона Луны всегда обращена к Земле. Это создает постоянные "дневную" и "ночную" стороны планеты, а также "утреннюю" и "вечернюю" стороны.

"В нашей Солнечной системе нет таких планет, но большинство экзопланет, которые мы наблюдаем, находятся близко к своим звездам и имеют короткие орбиты, как WASP-39b. Мы смогли проверить наши теории о таких планетах и впервые напрямую измерить условия на утренней и вечерней сторонах экзопланеты в широком диапазоне длин волн", — сказал Джеймс Кирк из Имперского колледжа Лондона.

"Этот анализ особенно интересен тем, что мы получаем трехмерную информацию о планете, чего ранее не удавалось. Мы можем определить, что вечерняя сторона горячее, а значит, она немного более разреженная. Теоретически, это создает небольшую волну на терминаторе, который приближается к ночной стороне планеты", — добавил ведущий автор исследования Нестор Эспиноза.

Ученые получают данные об атмосферах экзопланет, измеряя свет, который проходит через их атмосферу, когда планеты проходят перед своими звездами. При этом свет звезды изменяется, фильтруясь через атмосферу планеты. Эти изменения фиксируются приборами на космическом телескопе Джеймса Уэбба (JWST) и позволяют выявить различные молекулы в атмосфере.

Однако этот метод до сих пор предполагал, что атмосфера планеты одинакова по всей ее поверхности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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