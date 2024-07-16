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Шокирующее открытие: тревога может удвоить риск болезни Паркинсона после 50

The Sun: тревожным людям болезнь Паркинсона грозит в два раза чаще

1:43
Наука

Тревожные люди старше 50 лет могут иметь вдвое больший риск столкнуться с болезнью Паркинсона по сравнению с другими. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на результаты исследования.

The Sun: тревожным людям болезнь Паркинсона грозит в два раза чаще
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Учёные установили, что тревожное расстройство в зрелом возрасте является одним из факторов риска развития болезни Паркинсона. У людей с тревожными расстройствами также могут проявляться депрессия, нарушения сна, усталость, когнитивные нарушения, низкое кровяное давление, тремор, слабость в конечностях, проблемы с равновесием и запоры.

Прогнозы показывают, что к 2040 году более 14 миллионов человек будут страдать от этой болезни, что связано с увеличением продолжительности жизни.

Раннее выявление и эффективное лечение болезни крайне важны, однако распознавание ранних немоторных симптомов болезни Паркинсона остаётся сложной задачей.

Для исследования учёные использовали данные из базы данных IQVIA Medical Research, включающей людей в возрасте от 50 до 99 лет.

В исследование вошли 38 510 мужчин и 70 925 женщин с первыми признаками тревоги, а также 324 670 мужчин и 553 586 женщин без признаков тревоги.

За период исследования болезнь Паркинсона была диагностирована у 331 человека из группы с тревогой, причём среднее время до постановки диагноза составило 4,9 года, отмечают исследователи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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