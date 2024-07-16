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Ученые нашли загадочное подземелье древних майя в Мексике

INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет

1:19
Наука

Группа археологов под руководством специалистов из Института антропологических и пространственных исследований Словении обнаружила в Мексике древнее подземное сооружение цивилизации майя. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Национального института антропологии и истории (INAH).

INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Команда нашла постройку неизвестного назначения под площадкой для ритуальной игры в мяч.

По словам исследователей, это подземное сооружение, вероятно, имело важное значение, так как площадки для игры в мяч возводили только в крупных майяских поселениях, которые служили центрами региональной власти.

Ученые утверждают, что подземная структура относится к раннему классическому периоду, охватывающему III-VII века нашей эры.

Кроме того, археологи обнаружили еще один участок, включающий площадь, 16-метровую пирамиду и прямоугольный резервуар для воды. На вершине пирамиды были найдены ритуальные подношения, такие как керамические сосуды, керамическая нога броненосца и кремневое лезвие.

Эти артефакты исследователи датируют поздним постклассическим периодом, который длился с 1250 по 1524 год.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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