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Ученые нашли на Луне идеальное место для подземной базы

Nature: на Луне нашли подземную пещеру, пригодную для строительства убежища

Наука

Международная группа ученых из Италии и США обнаружила на Луне обширное подземное пространство, которое может стать местом для будущей базы. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Анализ радарных данных с орбитального аппарата NASA LRO показал наличие прохода в пещеру шириной 45 метров и длиной до 80 метров в лунном Море Спокойствия. Эта пещера находится на глубине 150 метров под поверхностью.

Авторы исследования считают, что эта новая пещера представляет собой пустую лавовую трубку.

Астрономы отмечают, что такие места отлично подходят для создания убежищ, так как внутри них поддерживается стабильная температура, и они обеспечивают естественную защиту от вредных космических лучей, солнечной радиации и ударов микрометеоритов.

Ученые добавляют, что на сегодняшний день на Луне обнаружено не менее 200 впадин, многие из которых могут вести в подземные лавовые пещеры.

Кроме того, лунные подземелья могут предоставить ценную информацию о вулканической истории спутника Земли и содержать водяной лед, необходимый для колонизации Луны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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