Секреты бессмертия: что ученые узнали от акул-долгожителей

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Многовековые акулы Гренландии могут хранить секрет долголетия

3:18
Наука

Нет сомнений, что эти крупные хищные акулы могут жить столетиями. В 2016 году ученые обнаружили, что их продолжительность жизни составляет не менее 272 лет, а возможно, и до 400 лет.

Многовековые акулы Гренландии могут хранить секрет долголетия
Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Почему эти акулы обладают такой продолжительностью жизни, остается загадкой. Существуют теории, объясняющие это медленным ростом и низким уровнем метаболизма, однако исследования продолжаются.

Ученые надеются, что раскрытие тайн старения этих рыб поможет людям жить дольше и здоровее. Хотя мы вряд ли доживем до 400 лет, продление средней продолжительности жизни человека на десятилетие станет значительным достижением.

Эван Кэмплиссон из Манчестерского университета изучает метаболизм акул в поисках разгадки их долголетия. Он считает, что лучшее понимание анатомии и адаптаций таких долгоживущих видов, как гренландская акула, может способствовать улучшению здоровья человека.

Согласно данным National Geographic, гренландские акулы, обитающие в Северном Ледовитом океане и Северной Атлантике, медленно плавают, достигая длины от 3 до 7 метров и веса до 1,5 тонн. Эти хищники питаются лососем, угрями, тюленями и даже белыми медведями, если предоставляется возможность, и, вероятно, могут долго обходиться без пищи.

На недавней ежегодной конференции Общества экспериментальной биологии Кэмплиссон представил исследование, которое показало, что метаболизм акул может не замедляться с возрастом, что может объяснять их долгую жизнь. Это отличие от большинства животных, включая людей, у которых метаболизм обычно замедляется с возрастом, что способствует набору веса.

Кэмплиссон изучил активность пяти метаболических ферментов в мышечной ткани гренландских акул, возраст которых колебался от 60 до 200 лет, и не обнаружил значительных изменений в активности ферментов. Однако, гренландская акула может считаться средней по возрасту в 200 лет, и это может не относиться к еще более старым особям.

Кэмплиссон планирует исследовать больше ферментов, чтобы понять, изменяются ли они по мере старения акул и как именно. Он подчеркивает, что предстоит еще много работы, прежде чем подобные исследования можно будет применить к людям.

Старение — сложный процесс, и пока нет точного ответа, как он работает. Метаболические изменения — лишь одна часть старения человека. Генетические ошибки, нестабильность белков и другие процессы также играют роль. Кэмплиссон надеется, что акулы помогут нам лучше понять эти аспекты.

Хотя гренландские акулы могут выживать столетиями благодаря своему процессу старения, это также может быть проблемой в условиях быстрого изменения окружающей среды. Этот вид, считающийся уязвимым по версии Всемирного союза охраны природы, может не успеть адаптироваться к изменению климата, загрязнению и другим стрессовым факторам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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