Оценена опасность самовоспламенения смартфона из-за жары

Эксперт Корнейчук опроверг риск самовоспламенения смартфона из-за жары

Телефон не должен загореться от перегрева, даже оставленный в закрытом автомобиле в аномальную жару, успокоил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, PDM

"Крайне маловероятно, что телефон сам воспламенится в машине от того, что он перегрелся. То, что отключается, — стандартная процедура защиты для того, чтобы не повредились компоненты. То есть в них встроена уже защита, которая не позволяет устройству умереть из-за перегрева", — объяснил он РИАМО.

В любом случае, не надо испытывать устройство на прочность — берегите его от прямых солнечных лучей, посоветовал собеседник издания.

"В целом современная микроэлектроника создана для того, чтобы эксплуатироваться в температурных условиях от 0 до +50-70 °C, какая-то даже больше", — добавил он.

Корнейчук напомнил, что Россия не самая жаркая страна, куда поставляется микроэлектроника. "Допустим, та же Саудовская Аравия. Там жарче, и техника там прекрасно работает. Производители учитывают различные климатические зоны. Не будем забывать, что по большей части техника производится в Китае, где в среднем жарче, чем у нас", — заметил он.

Ранее в Роскачестве дали советы о том, как сберечь смартфон от жары.