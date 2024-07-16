Оценена опасность самовоспламенения смартфона из-за жары

Телефон не должен загореться от перегрева, даже оставленный в закрытом автомобиле в аномальную жару, успокоил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
"Крайне маловероятно, что телефон сам воспламенится в машине от того, что он перегрелся. То, что отключается, — стандартная процедура защиты для того, чтобы не повредились компоненты. То есть в них встроена уже защита, которая не позволяет устройству умереть из-за перегрева", — объяснил он РИАМО.
В любом случае, не надо испытывать устройство на прочность — берегите его от прямых солнечных лучей, посоветовал собеседник издания.
"В целом современная микроэлектроника создана для того, чтобы эксплуатироваться в температурных условиях от 0 до +50-70 °C, какая-то даже больше", — добавил он.
Корнейчук напомнил, что Россия не самая жаркая страна, куда поставляется микроэлектроника. "Допустим, та же Саудовская Аравия. Там жарче, и техника там прекрасно работает. Производители учитывают различные климатические зоны. Не будем забывать, что по большей части техника производится в Китае, где в среднем жарче, чем у нас", — заметил он.
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