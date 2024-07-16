Учёные хотят узнать секреты борьбы со старением у самого долгоживущего позвоночного в мире

Особый механизм метаболической активности мышц может быть причиной долгой жизни акул

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Особый механизм метаболической активности мышц может быть причиной долгой жизни гренландских акул — самого долгоживущего позвоночного в мире. Такую гипотезу представил аспирант Манчестерского университета в Великобритании Эван Кэмплиссон.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanlantz, CC BY-SA 3.0

Гренландские акулы (Somniosus microcephalus) живут не менее 270 лет, с потенциальной продолжительностью жизни, по некоторым данным, свыше 500 лет. "Мы хотим понять, какие механизмы адаптации у них есть, которые позволяют им жить так долго", — объясняет Кэмплиссон.

Ранее причиной такого долгожительства акул считали холодную среду обитания. Но, как оказалось, всё гораздо сложнее.

С возрастом меняется метаболическая активность мышечной ткани, что, кстати, служит одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний, лидирующих в статистике смертности у людей.

Кэмплиссон и его команда провели ферментные анализы многочисленных образцов мышечной ткани гренландских акул. И выяснилось, что содержание метаболических ферментов у них не зависит от возраста.

"Это сильно отличается от большинства животных, которые, как правило, демонстрируют некоторые изменения в активности своих метаболических ферментов по мере старения. Результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что гренландская акула не проявляет тех же традиционных признаков старения, что и другие животные", — говорит учёный.

У акул, пойманных в тёплых водах, ферменты оказались активнее. "Это предполагает, что метаболизм красных мышц акулы не специально адаптирован к полярной среде, в противном случае мы бы ожидали увидеть меньшую разницу в активности, связанную с температурой", — продолжает биолог.

Но для акул это и минус — они скорее всего вымрут из-за глобального потепления. "Самка гренландской акулы не может достичь половой зрелости, пока ей не исполнится 150 лет, и при таком длительном периоде смены поколений у вида будет гораздо меньше шансов адаптироваться к антропогенным изменениям в окружающей среде", — отмечает исследователь.

А для нас — плюс: разгадав секрет акульего долголетия, мы сможем продлить человеческую жизнь. "Изучая гренландскую акулу и ее сердце, мы, возможно, сможем лучше понять наше собственное сердечно-сосудистое здоровье", — заключил Кэмплиссон.