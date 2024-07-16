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Кварцевые капилляры оптоволокна научились вытягивать почти без дефектов

В ПНИПУ разработан способ снижения брака при вытягивании оптоволокна на 10%

1:42
Наука

Изготовление оптоволокна — процесс, простой лишь на первый взгляд. Качество получаемых микроструктурированных нитей сильно зависит от скорости вытяжки, давления внутри трубы, температуры печи и расплава кварца. Любое отклонение неизбежно приведёт к браку.

В ПНИПУ разработан способ снижения брака при вытягивании оптоволокна на 10%
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработана система контроля качества оптоволокна непосредственно в процессе его изготовления. Статья с результатами опубликована в журнале Computation за 2024 год.

Принципиальная особенность такого мониторинга — параллельное измерение диаметра кварцевого капилляра сразу в нескольких точках.

"В процессе вытяжки геометрические размеры кварца претерпевают многократные изменения, также меняются скоростные и температурные режимы. Всё это требует высокоточной настройки и выверенного программного сопровождения. Иногда необходимо быстро и правильно внести корректировки в систему. Например, если заготовка содержит дефект в виде воздушного пузыря в кварце или нарушена её геометрия. Тогда важно стабилизировать форму вытягиваемой трубы, то есть избавиться от дефектов готового волокна", — объясняет доцент кафедры "Прикладная математика" ПНИПУ кандидат физико-математических наук Дарья Владимирова.

Эксперименты показали, что оперативная регулировка скорости вытяжения волокна позволяет снизить отклонения его радиуса от заданного с 15% до 4-5%. В целом применение подхода пермских учёных сократило выход бракованной продукции на 10%.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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