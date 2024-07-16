NASA впервые отправила в глубокий космос музыку хип-хоп

Утром 12 июня NASA провела радиопередачу на Венеру, сообщили в агентстве в понедельник. Впервые в истории в космос был отправлен хип-хоп.
С помощью антенны Deep Space Station 13 комплекса дальней космической связи Goldstone DSN недалеко от Барстоу в Калифорнии были переданы слова из песни "The Rain (Supa Dupa Fly)" хип-хоп-исполнительницы Мисси Эллиотт.
Примерно за 14 минут песня преодолела около 254 миллионов километров от Земли до Венеры — любимой планеты артистки.
"Я выбрала Венеру, потому что она символизирует силу, красоту и расширение прав и возможностей, и я так польщена возможностью поделиться своим искусством и своим посланием со Вселенной!" — прокомментировала Эллиотт.
По совпадению, 34-метровая тарелка антенны тоже носит неформальное название "Венера".
SCaN's DSN состоит из трёх комплексов, расположенных на равном расстоянии друг от друга — примерно в 120 градусах по долготе — вокруг планеты: в Голдстоуне в Калифорнии, Мадриде и Канберре в Австралии.
Первое в истории человечества осмысленное послание было также отправлено на Венеру. В 1962 году туда передали телеграфом слова "Мир", "Ленин", "СССР", а потом поймали отражённый сигнал.
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