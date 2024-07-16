NASA впервые отправила в глубокий космос музыку хип-хоп

NASA передала на Венеру песню хип-хоп-исполнительницы Мисси Эллиотт

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Утром 12 июня NASA провела радиопередачу на Венеру, сообщили в агентстве в понедельник. Впервые в истории в космос был отправлен хип-хоп.

Фото: Needpix.com by Free-Photos (pixabay.com), PDM

С помощью антенны Deep Space Station 13 комплекса дальней космической связи Goldstone DSN недалеко от Барстоу в Калифорнии были переданы слова из песни "The Rain (Supa Dupa Fly)" хип-хоп-исполнительницы Мисси Эллиотт.

Примерно за 14 минут песня преодолела около 254 миллионов километров от Земли до Венеры — любимой планеты артистки.

"Я выбрала Венеру, потому что она символизирует силу, красоту и расширение прав и возможностей, и я так польщена возможностью поделиться своим искусством и своим посланием со Вселенной!" — прокомментировала Эллиотт.

По совпадению, 34-метровая тарелка антенны тоже носит неформальное название "Венера".

SCaN's DSN состоит из трёх комплексов, расположенных на равном расстоянии друг от друга — примерно в 120 градусах по долготе — вокруг планеты: в Голдстоуне в Калифорнии, Мадриде и Канберре в Австралии.

Первое в истории человечества осмысленное послание было также отправлено на Венеру. В 1962 году туда передали телеграфом слова "Мир", "Ленин", "СССР", а потом поймали отражённый сигнал.