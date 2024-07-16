Учёные предупредили об угрозе биосфере Земли космического происхождения

В СПбГУ "измерили" нагрев спор бактерий при падении из космоса

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета смоделировали падение на Землю спор бактерий из космоса. О неутешительных результатах сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.

Фото: NASA is licensed under Public Domain

"Созданная программа основана на совместном численном решении уравнений движения в околоземном пространстве модельного микробиологического объекта, а также уравнения теплового баланса, которое описывает изменение внутренней энергии этого объекта", — пояснил профессор кафедры физической механики СПбГУ Евгений Колесников.

По расчётам вышло, что споры как земных бактерий, выносимых в околоземное пространство в результате техногенной деятельности, так и гипотетических внеземных бактерий, входящие в земную атмосферу со скоростями до второй и третьей космической, способны выдержать аэродинамический нагрев.

Микроорганизмы могут попадать на большую высоту вместе с космическими аппаратами, а также при помощи возможного "ионосферного лифта" — переноса тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу.

Эксперимент "Биориск", проведённый на МКС по инициативе Института медико-биологических проблем РАН, показал, что споры некоторых земных бактерий способны выжить в космосе более 1,5 лет. При этом они могут мутировать, приобретая опасные свойства.

Крупные объекты, как видно по спускаемым аппаратам космических кораблей, при входе в атмосферу нагреваются очень сильно.