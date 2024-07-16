Китайская шпионская спутниковая сеть стала сверхзоркой — находит объекты меньше пикселя

В Китае научились находить большие военные корабли на плохих спутниковых снимках

В Китае разработана методика поиска больших военных кораблей на спутниковых снимках с низким разрешением. О ней рассказала газета South China Morning Post в понедельник.

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Хун Цзюнь из Даляньской военно-морской академии заявил, что ему с коллегами удалось обнаружить американский авианосец класса "Нимиц", крейсер типа "Тикондерога" и эскадренный миноносец класса "Арли Берк" на спутниковых снимках, на которых эти суда изображены как невидимые глазу точки размером меньше одного пикселя.

По его словам, в основе разработки — анализ волн, остающихся позади корабля, потому что для каждого судна характерен определённый волновой узор на морской поверхности. По нему созданный учёными алгоритм может идентифицировать модель военного корабля.

Хун Цзюнь признался, что способ требует дальнейших исследований и доработок. Пока он даёт сбои при скорости корабля более 20 узлов (37 км/ч).

За последние годы Китай развернул обширную сеть спутников с разрешением съёмки до 0,1 метра, что соответствует возможностям американских спутников-шпионов Keyhole. Мало какая страна в мире может похвастаться такими технологиями.