У грибов нашли одну человеческую способность

Грибы способны загорать, следует из фактов, приведённых ведущим инженером, профессиональным биологом кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Марией Комбаровой.

"Для развития грибам лучше подходят затемнённые и влажные места", — напомнила она.

"Хотя порой они растут на открытой местности, прямо под солнечными лучами. Споры грибов созревают именно в шляпке, а ультрафиолет и тепло могут её иссушить. Чтобы этого не произошло, гриб реагирует на солнце так же, как кожа человека. Они активно вырабатывают меланин — пигмент коричневого цвета. Это помогает защититься от негативного воздействия лучей. Чем больше солнца, тем темнее шляпка. Кстати, как и люди, грибы под влиянием ультрафиолета вырабатывают витамин D", — объяснила учёная.