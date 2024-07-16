Британские учёные открыли влияние погоды на качество заварки чая

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Шторм "Киаран" испортил чай 20 миллионам британцев

2:11
Наука

Шторм "Киаран", пронёсшийся по Европе в ноябре 2023 года, испортил чай 20 миллионам британцев, подсчитали метеорологи из Университета Рединга в Англии. О своём исследовании они рассказали в журнале Weather.

Шторм "Киаран" испортил чай 20 миллионам британцев
Фото: commons.wikimedia.org by Lombroso, PDM

Атмосферные вихри, такие как тайфуны, штормы, циклоны, сопровождаются резким падением давления. "Киаран" не был исключением.

Утром 2 ноября аспирант метеорологического факультета Калеб Миллер решил начать рабочий день с традиционного британского чаепития. Он вскипятил воду в чайнике, оснащённом датчиками точного измерения температуры. "Как экспериментатор, я увидел возможность провести некоторые измерения свойств кипящей воды при низком атмосферном давлении", — объяснил учёный.

Затем Миллер и его коллеги повторили эксперименты в лабораторных условиях. Они также собрали метеоданные, включая показания давления из Атмосферной обсерватории Рединга и информацию с придорожных метеостанций по всей южной Англии.

Оказалось, что минимум давления смещался на северо-восток по региону в ранние утренние часы, совпадая с типичным временем завтрака.

На пике влияния шторма "Киаран" температура кипения воды в некоторых районах упала до чуть более 98 °C.

Эксперты по чаю считают идеальной температурой заваривания от 98 до 100 °C. Если вода холоднее, она не извлекает весь вкус из чайных листьев.

"Как и многим британцам, мне нужна утренняя чашка чая. Хотя я знаю, что точка кипения воды меняется в зависимости от атмосферного давления, я не ожидал, что шторм выведет температуру кипения воды за пределы рекомендуемого диапазона для заваривания хорошего чая. Погода может иметь тонкие эффекты", — прокомментировал профессор Джайлс Харрисон, ведущий автор исследования.

Около 20 миллионов человек в Лондоне и юго-восточной Англии потенциально были затронуты этим явлением, подсчитали учёные.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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