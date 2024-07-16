Уникальные часы из ничего: как измерять время без традиционных инструментов

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New Scientist: в Ирландии разработали новый способ определения времени

1:11
Наука

Ирландские ученые разработали инновационную идею — они превратили любую случайную последовательность событий в работающие часы.

New Scientist: в Ирландии разработали новый способ определения времени
Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus 1951, CC BY-SA 3.0

Их вдохновила концепция кораблекрушения и необходимость измерения времени на необитаемом острове, сообщает New Scientist. Они задумались о том, как можно отслеживать время без использования часов или других традиционных инструментов. Их решение заключалось в использовании факторов окружающей среды, таких как морские волны, движение солнца и даже сердцебиение, в качестве хронометристов.

Однако у этих методов был значительный недостаток — их ненадежность, так как волны, солнце и сердцебиение не отличаются стабильностью.

Чтобы преодолеть эту проблему, ученые проанализировали данные и вывели математические уравнения, которые описывали случайные события. С помощью этих формул они могли определить время, прошедшее между двумя событиями, такими как удар волны о берег или восход и закат солнца. Это позволило им использовать случайные события в качестве основы для своих часов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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