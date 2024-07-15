Экологи рассказали, когда и почему изменится климат в Москве: субтропики идут

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Эксперты предупредили об изменении климата в Москве

1:11
Наука » Экология

Эколог Мэтью Фицпатрик спрогнозировал последствия глобального потепление, которое спровоцирует миграцию людей.

Эксперты предупредили об изменении климата в Москве
Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info

Учёные предупреждают, что жара в Москве с каждым годом будет только усиливаться. Прогнозируется, что через 60 лет климат российской столицы может стать похожим на климат Краснодарского края.

Ранее эксперт Ян Хайцеэр объяснил, как уровень антифриза влияет на работу мотора в жару.

Эколог считает, что к 2080 году зима в Москве будет очень комфортной и тёплой.

"Мы уже видим, что есть предпосылки к тому, что климат в наших широтах меняется — ливни напоминают тропические, жара становится с каждым годом интенсивнее, продолжительнее, — цитирует "Вечерняя Москва" слова учёного Александра Хаванова.

Климат в Мурманске, по прогнозам экспертов, будет напоминать погоду в Санкт-Петербурге.

Хованов отметил, что из-за отсутствия моря температура воздуха будет ощущаться на несколько градусов выше. Усиливать этот эффект будут перегретые каменные здания.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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