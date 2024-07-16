Темные кометы: новая гипотеза о происхождении жизни на Земле

Международная группа астрономов обнаружила загадочные объекты, называемые "тёмными кометами", которые объединяют в себе черты астероидов и комет. Учёные считают, что эти объекты могли сыграть значительную роль в доставке воды на Землю в далёком прошлом.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Icarus, тёмные кометы могут составлять до 60% объектов, находящихся вблизи Земли. Предполагается, что их происхождение связано с главным поясом астероидов между Марсом и Юпитером.
Тёмные кометы внешне схожи с астероидами, но содержат или ранее содержали небольшие количества льда. При приближении к Солнцу они ведут себя как кометы, но не образуют характерного хвоста из пыли и газа.
Учёные исследовали семь околоземных объектов, классифицированных как тёмные кометы, и на основе этих данных рассчитали, что до 60% околоземных объектов могут быть тёмными кометами. Компьютерное моделирование показало, что их происхождение, вероятно, связано с главным поясом астероидов, что указывает на возможное наличие запасов льда в этой области космоса. Открытие тёмных комет ставит вопрос об их роли в формировании ранней Земли.
Многие астрономы полагают, что астероиды и кометы доставили воду на Землю в виде льда. Кроме того, столкновения с околоземными объектами могли привести на планету бактерии, аминокислоты и другие важные молекулы, которые стали основой для зарождения жизни.
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