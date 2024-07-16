Революционное исследование: лесные пожары — спасители озонового слоя

SciAdv: обнаружена неожиданная польза дыма от природных пожаров

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых обнаружила необычную связь между крупными лесными пожарами и изменениями озонового слоя. О результатах исследования они сообщили в журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC0

Озоновый слой защищает жизнь на Земле от ультрафиолетового (УФ) излучения. В последние десятилетия многие страны предприняли меры по снижению выбросов веществ, разрушающих озоновый слой, что привело к его стабилизации.

Однако недавние исследования показали, что крупные лесные пожары, вызванные как природными, так и антропогенными факторами, могут неоднозначно влиять на озоновый слой. В 2019 и 2020 годах лесные пожары в Австралии привели к возникновению нового явления — дымового вихря.

Китайские исследователи выяснили, что это мощная атмосфера, насыщенная дымом, поднимающая выбросы от пожаров в стратосферу на высоту до 35 километров. Дымовые вихри значительно увеличивают аэрозольную нагрузку на стратосферу и изменяют концентрацию озона.

Исследование показало, что дым от лесных пожаров парадоксально воздействует на озоновый слой: он уменьшает его толщину на средних высотах, но увеличивает концентрацию высоко в атмосфере. Это явление помогло восстановить до 70% озона, утраченного в нижней стратосфере в месяцы после сильных лесных пожаров в южных средних широтах.