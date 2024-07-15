Ученый назвал основной фактор, указывающий на наличие сознания

Нейрофизиолог Каплан: для формирования сознания необходим язык общения

Признаком наличия сознания у животных является владение развитым языком. Если такого языка нет, то и сознания нет, рассказал "Газете.Ru" участник конференции "Как изучать и понимать нечеловеческое сознание" в Непале, нейрофизиолог и заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

"Для человека это понятно. Но существует ли такой язык у обезьян — до сих пор спорный вопрос. Сегодня можно прийти к компромиссу, говоря о собачьем сознании у собак, лягушачьем у лягушек и человеческом у людей. Однако это не то единое сознание, о котором говорят буддисты", — отметил специалист.

По его словам, развитой язык позволяет описать внешний и внутренний мир человека во всем его многообразии, охватывая вещи, отношения и переживания.

"Операции с этими мысленными объектами происходят в уме и называются мышлением. На этой основе строится психический мир, в котором человек может давать отчет о своих действиях и смотреть на себя со стороны. Именно здесь и лежит феномен сознания как процесса самопонимания", — пояснил Каплан.

При этом базовый вокальный репертуар у многих животных сопоставим с человеческим, содержат несколько десятков элементарных звуков. Однако только люди способны из ограниченного набора вокализаций составлять тысячи слов, из которых по правилам грамматики строятся предложения и фразы.

"Это позволяет человеку выразить в речи и письме неограниченное многообразие сообщений, описаний и смыслов, что опосредует процессы самопонимания и, следовательно, сознания", — рассказал ученый.