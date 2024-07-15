Шокирующая правда о раке поджелудочной железы: открытие, которое спасет жизни

Англо-американская группа онкологов совершила важное открытие, которое может изменить подход к лечению одного из самых смертоносных видов рака — рака поджелудочной железы. В ходе исследования было установлено, что этот вид рака способен отключать молекулы гена HNF4A, что приводит к быстрому и агрессивному росту опухолей.
По данным издания Independent, рак поджелудочной железы имеет самый низкий уровень выживаемости среди всех распространенных видов рака. Ежегодно в Великобритании регистрируется более 10 400 новых случаев, при этом пятилетняя выживаемость составляет всего 10%.
Большинство случаев рака поджелудочной железы диагностируются на поздних стадиях, и 80% из них выявляются только после распространения болезни, когда лечение уже малоэффективно. Более половины пациентов умирают в течение трех месяцев после постановки диагноза.
Исследование показало, что рак поджелудочной железы вызывает процесс метилирования ДНК, который отключает полезные молекулы HNF4A, способствуя быстрому росту опухолей. Потеря HNF4A стимулирует развитие и агрессивность рака поджелудочной железы и связана с низкой выживаемостью пациентов.
Ученые надеются, что полученные данные помогут разработать более эффективные методы лечения, улучшив выживаемость пациентов в будущем.
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