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Шокирующая правда о раке поджелудочной железы: открытие, которое спасет жизни

Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака

1:30
Наука

Англо-американская группа онкологов совершила важное открытие, которое может изменить подход к лечению одного из самых смертоносных видов рака — рака поджелудочной железы. В ходе исследования было установлено, что этот вид рака способен отключать молекулы гена HNF4A, что приводит к быстрому и агрессивному росту опухолей.

Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

По данным издания Independent, рак поджелудочной железы имеет самый низкий уровень выживаемости среди всех распространенных видов рака. Ежегодно в Великобритании регистрируется более 10 400 новых случаев, при этом пятилетняя выживаемость составляет всего 10%.

Большинство случаев рака поджелудочной железы диагностируются на поздних стадиях, и 80% из них выявляются только после распространения болезни, когда лечение уже малоэффективно. Более половины пациентов умирают в течение трех месяцев после постановки диагноза.

Исследование показало, что рак поджелудочной железы вызывает процесс метилирования ДНК, который отключает полезные молекулы HNF4A, способствуя быстрому росту опухолей. Потеря HNF4A стимулирует развитие и агрессивность рака поджелудочной железы и связана с низкой выживаемостью пациентов.

Ученые надеются, что полученные данные помогут разработать более эффективные методы лечения, улучшив выживаемость пациентов в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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