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Эпохальное исследование: Млечный Путь больше и загадочнее, чем мы представляли

Ученые раскрыли новые данные о масштабах Млечного Пути

1:15
Наука

Китайские астрономы сделали значительное открытие, касающееся размеров нашей галактики, Млечного Пути. Исследователи из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук провели масштабное исследование, позволившее уточнить параметры нашей звездной системы.

Ученые раскрыли новые данные о масштабах Млечного Пути
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Согласно новым данным, диаметр Млечного Пути составляет примерно 200 000 световых лет, что значительно больше, чем считалось ранее. Ученые использовали передовые методы наблюдения и анализа, чтобы получить более точную оценку размеров галактики.

Исследование также показало, что Млечный Путь содержит около 100 миллиардов звезд, что меньше, чем предполагалось в некоторых предыдущих оценках.

Одним из ключевых аспектов исследования стало изучение распределения темной материи в галактике. Ученые обнаружили, что темная материя играет важную роль в формировании структуры Млечного Пути и влияет на его динамику. Эти новые данные помогут астрономам лучше понять эволюцию нашей галактики и ее место во Вселенной.

Они также могут привести к пересмотру некоторых теорий о формировании и развитии галактик в целом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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