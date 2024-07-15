Секреты глубин: ученые раскрыли угрожающие изменения в Черном море

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Ученые рассказали, что в Черном море произошло резкое повышение солености

1:25
Наука

Ученые из исследовательских учреждений океанологии сообщили о значительном увеличении солености Черного моря на глубинах от 50 до 150 метров с 2007 года. Это изменение оказывает заметное воздействие на живые организмы и гидрологические процессы, о чем сообщил портал "Эко Правда".

Ученые рассказали, что в Черном море произошло резкое повышение солености
Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, PDM

Исследователи пришли к выводу, что увеличение солености связано с усилением штормов и течений в море. Это заключение было сделано на основе анализа данных за последние сорок лет и наблюдений, проведенных с использованием гидрологического оборудования "Аквалог". По их мнению, усиление ветров вызывает перемешивание различных слоев воды, что усиливает воздействие глобального потепления.

Повышенная соленость способствует перемешиванию воды под влиянием штормов или зимнего выхолаживания, уменьшая плотностную разницу между слоями. При этом в верхние слои моря поступает больше питательных веществ из глубин, что может привести к увеличению фитопланктона.

Исследователи планируют более подробно изучить процессы перемешивания в районах сильных течений и штормов, чтобы понять их влияние на состав воды в Черном море. Это поможет разработать более точные модели для прогнозирования изменений в морской экосистеме.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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