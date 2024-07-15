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Как разбудить свою креативность: новые открытия о мозге поражают

Ученые выявили истоки креативности в мозге

5:35
Наука

Многие люди сталкивались с тем, что решение сложной проблемы внезапно приходило к ним, когда они думали о чем-то совершенно другом. Творческое мышление — отличительная черта человечества, но оно является эфемерной и почти парадоксальной способностью, которая проявляется неожиданно, когда ее не ищут.

Ученые выявили истоки креативности в мозге
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Неврологический источник творчества, а именно то, что происходит в нашем мозге, когда мы мыслим нестандартно, столь же неуловим.

Однако исследовательская группа под руководством специалиста из Университета здравоохранения штата Юта, работающая в Медицинском колледже Бейлора, использовала точные методы визуализации мозга, чтобы раскрыть, как различные его части работают вместе для генерации творческой мысли. Их результаты опубликованы в журнале BRAIN.

Эти новые данные могут в конечном итоге помочь разработать методы стимуляции творческой мысли или поддержки людей с психическими заболеваниями, которые нарушают работу соответствующих областей мозга.

Высшие когнитивные процессы, такие как креативность, особенно трудно изучать.

"В отличие от двигательной функции или зрения, они не зависят от одного конкретного места в мозге", — говорит старший автор исследования Бен Шофти из Медицинской школы Спенсера Фокса Эклза. "Коры креативности не существует".

Однако есть доказательства того, что креативность — это отдельная функция мозга. Локализованное повреждение мозга, вызванное инсультом, может приводить к изменениям в творческих способностях — как в лучшую, так и в худшую сторону. Это свидетельствует о том, что определение неврологической основы креативности возможно.

Шофти предположил, что творческая мысль может в значительной степени зависеть от областей мозга, которые также активируются во время медитации, мечтаний и других видов внутренне сфокусированного мышления. Эта сеть мозговых клеток называется сетью режима по умолчанию (DMN), поскольку она связана с "стандартными" моделями мышления, которые возникают при отсутствии конкретных умственных задач.

"В отличие от большинства функций мозга, она не целенаправленна", — говорит Шофти. "Это сеть, которая работает практически постоянно и поддерживает наш спонтанный поток сознания".

DMN распределена по многим областям мозга, что затрудняет отслеживание ее активности в реальном времени. Исследователи использовали передовые методы визуализации активности мозга, чтобы понять, что происходит в каждый момент времени во время творческой мысли.

В стратегии, часто используемой для определения местоположения приступов у пациентов с тяжелой эпилепсией, в мозг имплантируются крошечные электроды для точного отслеживания электрической активности в нескольких областях мозга.

Участники исследования уже проходили этот тип мониторинга приступов, что позволило исследовательской группе использовать электроды для измерения активности мозга во время творческого мышления. Это дало гораздо более подробное представление о нейронной основе творчества, чем ранее было возможно.

"Мы могли видеть, что происходит в течение первых нескольких миллисекунд попытки творческого мышления", — говорит Шофти.

Исследователи обнаружили, что во время задания на творческое мышление, когда участников просили перечислить новые способы использования повседневного предмета, например стула или чашки, DMN активировалась первой. Затем ее активность синхронизировалась с другими областями мозга, включая те, которые участвуют в решении сложных проблем и принятии решений.

Шофти считает, что это указывает на то, что творческие идеи зарождаются в DMN до того, как их оценивают другие области мозга.

Более того, исследователи смогли показать, что определенные области сети необходимы для творческого мышления. Когда исследователи временно подавляли активность определенных областей DMN с помощью электродов, участники предлагали менее креативные способы использования предметов. Другие функции их мозга, такие как блуждание мыслей, оставались неизменными.

Элеонора Бартоли, доктор философии, доцент кафедры нейрохирургии в Медицинском колледже Бейлора и соавтор статьи, объясняет, что этот результат показывает, что креативность не просто связана с сетью, но и фундаментально зависит от нее.

"Мы вышли за рамки корреляционных доказательств, используя прямую стимуляцию мозга", — говорит она. "Наши результаты подчеркивают причинную роль DMN в творческом мышлении".

Активность сети изменяется при нескольких расстройствах, таких как руминативная депрессия, при которой DMN более активна, чем обычно, что, возможно, связано с повышенным сосредоточением на негативных мыслях. Шофти считает, что лучшее понимание того, как сеть работает в норме, может улучшить лечение людей с такими состояниями.

Изучая области мозга, участвующие в творческом мышлении, Шофти надеется вдохновить на разработку методов, которые могут стимулировать креативность.

"В конечном итоге наша цель заключается в том, чтобы понять, что происходит в сети, чтобы мы могли направить ее в сторону большей креативности".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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