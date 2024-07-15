Неожиданная правда о стрессе: ваши болезни могут быть связаны с эмоциями

Daily Mail: стресс назван дополнительным фактором риска развития онкологии

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Одной из причин развития ряда заболеваний врачи и ученые называют стресс, особенно хронический. Он может провоцировать иммунные патологии, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие недуги. Вопрос о том, влияет ли стресс на риск онкологии, остается открытым.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Согласно Daily Mail, есть исследователи, которые считают такое влияние мифом. Однако многие ученые и практикующие врачи полагают иначе, основываясь на статистических данных. Они отмечают, что потеря близкого человека, развод и другие серьезные проблемы часто предшествуют онкологическим заболеваниям, выступая в роли триггеров болезни.

Профессор Мелани Флинт из Университета Брайтона исследует влияние гормонов стресса на рак. Она утверждает, что накоплено достаточно доказательств, чтобы признать влияние стресса на развитие онкологии. Стрессовые ситуации являются фактором риска и ухудшают течение болезни.

Эту точку зрения подтверждают недавние исследования. В Финляндии был проведен эксперимент, продолжавшийся около 15 лет, в котором участвовали 10 тысяч женщин. Результаты показали, что у тех, кто пережил утраты, чаще развивался рак груди в последующие пять лет.

У мужчин до 65 лет стресс на работе увеличивает риск развития злокачественной опухоли предстательной железы, что также подтверждается исследованиями.

Однако некоторые эксперты указывают на наличие исследований, которые не выявили подобной корреляции. Объективно, стресс может быть лишь одним из множества факторов, провоцирующих заболевания. Часто он сопровождается вредными привычками, такими как курение и употребление алкоголя, которые сами по себе вредны для здоровья.

Профессор Мелани Флинт подчеркивает роль гормона кортизола, который выделяется в стрессовых ситуациях и провоцирует воспалительные процессы. Кортизол негативно влияет на иммунитет, что повышает риск различных заболеваний, включая онкологические.

Существуют также экспериментальные данные, подтверждающие влияние стресса на ДНК, особенно у людей с генетической предрасположенностью к развитию злокачественных опухолей. Хотя риски не являются стопроцентными, они все же остаются высокими.